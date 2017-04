Rauwe blues van Dana Fuchs

DRACHTEN - Rauwe blues uit de tenen. Zo zou je de sound van Dana Fuchs kunnen karaktariseren. Ze heeft een dijk van een stem die het midden houdt tussen Janis Joplin en Etta James. Muzikaal rockt ze als The Rolling Stones. Vrijdag 14 april staat blueszangeres Dana Fuchs bij Poppodium Iduna te Drachten.

De uit Florida afkomstige zangeres beleefde een zware jeugd met een autoritaire vader, een drugsverslaving, een baantje als stripper en tragische sterfgevallen in haar familie.



Voordat ze twintig was, vertrok ze naar New York om de blues te gaan zingen, waarbij ze doorbrak in de rol van de zingende Janis Joplin in de Broadway musical “Love, Janis“. Het betekende de start van The Dana Fuchs Band waarin haar krachtige stem de boventoon voert en de invloed van diezelfde Janis Joplin, The Rolling Stones en Etta James te horen is.

Inmiddels heeft Dana Fuchs vijf cd’s op haar naam staan waarvan de laatste 'Songs From The Road' in 2014 verscheen.

Dana heeft de afgelopen twee jaar pauze genomen, onder anderen in verband met de geboorte van haar zoon Aidan. Een ervaring die ongetwijfeld terug te horen zal zijn op het nieuwe album van Dana waarvoor ze op dit moment een crowdfundingsactie voert. Dana gebruikt haar levenservaring in haar muziek. Blues zoals blues bedoeld is: echt, uit het hart en vol emotie.

Special guest en opener van de avond is AJ Plug; winnares van The Dutch Blues Award.

De zaal gaat open om 20.00 uur, aanvang 20.30 uur; ticketprijs: € 18,00 (vvk) € 22,00 (deur). Meer info: www.iduna.nl.