Bernetoaniel yn De Pein

Primeur fan toanielklup Violeria

DE PEIN - Foar it earst yn it bestean fan de toanielferiening Violeria út De Pein is der in jongereinploech. Dizze ploech bestiet út jonges en famkes út de heechste groepen fan de basisskoalle. Ofrûne hjerst binne sy úteinset mei de repetysjes foar de ienakter 'De tsjoender fan Oz', nei it boek fan L. Frank Baum.

It ferhaal giet oer it famke Dorothy, dy’t mei har famylje yn in buorkerij yn Kansas wennet. De buorkerij wurdt troffen troch in tornado en Dorothy en har hûntsje Toto wurde nei in fantasylân blaasd, it lân fan Oz.

Omdat Dorothy de minsken fan Oz befrijt fan in lilke heks, wolle dizze minsken har helpe om werom te kommen yn Kansas. Sy fertelle Dorothy dat dit allinne kin mei de help fan de tsjoender fan Oz. Mar foar't it safier is, barre der frjemde dingen mei frjemde persoanen. Sa is der in blikken man, in bange liuw, in libbene fûgelferskrikker…. Hoe sil dit gean mei Dorothy?

It jongereintoaniel fan Violeria spilet dit stik op sneon 14 jannewaris, middeis fan 16.00 oere ôf yn doarpshûs De Wringe yn De Pein. De seal giet iepen om 15.30 oere. De tagong is fergees, mar….. fol is fol.