Popquiz Iduna in het teken van Nederpop

DRACHTEN - Donderdag 16 februari is het weer tijd voor de maandelijkse popquiz, georganiseerd door Poppodium Iduna. Aan de hand van muziekfragmenten, beeldfragmenten en algemene vragen kunnen deelnemers het hierbij tegen elkaar opnemen om te bepalen wie DE popkenner van Drachten is.

In deze epische popstrijd vallen daarnaast ook diverse leuke prijzen te verdienen, zoals vrijkaarten.

Bij deze editie staat Nederpop in de breedste zin van het woord centraal. Fragmenten van liedjes raden, dwarsverbanden leggen, videoclips herkennen en breinbrekende poppuzzels oplossen: deze donderdagavond trekt ongemerkt de hele popgeschiedenis van de Nederpop aan je voorbij.

Zo kan het gaan over een klassieker van troubadour Boudewijn de Groot, tot aan de grootste hit van punkrockers de Heideroosjes, tot aan een huidige act populaire act zoals Kensington. Allerlei acts van Nederlandse komaf van pop, metal tot dance komen aan bod; popmuziek gemaakt door Nederlandse bands en artiesten.

Denk jij dat je het in je hebt om deze quiz te winnen? geef je dan op! Deelname kan alleen of in teams van maximaal drie personen. Deelname is gratis. Opgave kan via info@iduna.nl of op de avond zelf aan de bar. De zaal is open om 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer info: www.iduna.nl