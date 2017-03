Passie en Paasoratorium in Drachten

DRACHTEN - Het Christelijk Gemengd Regenboogkoor voert zaterdag 8 april om 20.00 uur het indrukwekkende Passie en Paasoratorium 'Van Liefde Ongekend' uit in de Fonteinkerk aan de Kolken 89 in Drachten.

Het oratorium met muziek van Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter bestaat uit twee cantates:'Lam Gods' en 'Christus is waarlijk opgestaan'.

Dit, voor het noorden unieke en vrij onbekende werk, dat eenmalig uitgevoerd wordt, is in het Nederlands en dus voor een ieder goed te volgen. Het koor van 85 stemmen wordt begeleid door professionele musici: het 'L'Orchestra Particolare', een orkest met onder ondere trompettisten, strijkers, fluit, hobo en slagwerk. Het orgel wordt bespeeld door Sebastiaan Schippers en aan de vleugel zit Anne Kroeze.

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, zoals de melodieën van 'Jezus leven van mijn leven', 'Is dat mijn Koning' en 'U zij de glorie’. Ds. A.H. Boschma verleent zijn medewerking voor het gesproken gedeelte. De algehele muzikale leiding is in handen van Jaco Mulder.

Programmaboekjes, tevens entreebewijs à € 10,- zijn verkrijgbaar bij de Evangelische Boekwinkel ( Houtlaan 9, Drachten), Boekhandel Van der Velde ( Raadhuisplein 5, Drachten) of zijn te reserveren via de website: www.regenboogkoor.nl