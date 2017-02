Paddy¹s Passion in Café Marktzicht

DRACHTEN - Zaterdag 18 februari komt de groep Paddy's Passion naar Café Marktzicht aan de Oudeweg 14 in Drachten. Het belooft vanaf 20.30 uur weer een sfeervolle muzikale avond te worden met een Iers tintje, folksongs, shanty en seasongs.

De vijfmansformatie Paddy¹s Passion komt uit Putten en ze maken graag de reis naar Drachten om in het muziekcafé Marktzicht te komen optreden. Paddy's Passion is een graag geziene groep op de grote festivals in Europa, maar ze zijn ook regelmatig te vinden op festivals in Nederland.

Ze gebruiken veel verschillende instrumenten, zoals diatonische trekharmonica's, concertina en accordeon, met als begeleiding Ierse blaasinstrumenten, bodhran, viool en gitaren. De songs van Paddy¹s Passion gaat voornamelijk over de romantiek, de zee,

en het verlangen naar de vrouw, drank en historische strijd. Zo'n twintig jaar geleden begon Paddy's Passion onder leiding van Bert Hobo, waarna in verschillende samenstellingen is gespeeld.

Paddy's Passion is net weer begonnen na een tijdelijke stop, luisteraars zullen opkijken van de nieuwe sound.