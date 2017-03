Paasconcert met Wibi Soerjadi en Melissa Venema

DRACHTEN - Op eerste Paasdag is er een uniek concert in Drachten. Pianist Wibi Soerjadi geeft samen met Melissa Venema, bekend van onder andere André Rieu, een concert in de Bethelkerk geven.

Melissa Venema 'zingt' met haar trompet en weet het publiek te raken door de emotie van haar spel. Wibi Soerjadi is bekend als Nederlands concertpianist en componist en is over de hele wereld bekend met zijn indringende en beeldende pianospel. Hij weet het publiek mee te nemen in zijn sprookjesachtige pianotechniek.

Melissa Venema zal als muzikaal talent samen met Wibi Soerjadi dit unieke en gratis concert onvergetelijk maken op zondagavond 16 april om 19.30 uur in Bethel aan de Bolder 75 in Drachten.