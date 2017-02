Oudega organiseert eigen ‘Kleintje Slachte’

OUDEGA - Vorig jaar werd de vijfde editie van de Slachtemarathon gehouden en volgend jaar is er een speciale editie vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Maar wat moeten fanatieke wandelaars in dit tussenliggende jaar? Geen nood: in Oudega Smallingerland organiseren ze op 24 juni een eigen ‘Kleintje Slachte’, onder de naam Alle om Slachte Kuier.

De eerste editie van de Alle om Slachte Kuier op zaterdag 24 juni draagt de naam van de weg waar het in deze wandeltocht om draait: de Alle om Slachte. Het is een smalle klinkerweg, die wandelaars door het kenmerkende Wâldske coulisselandschap voert. Bovendien een leuke woordspeling die verwijst naar grote broer de Slachtemarathon. “In het tussenliggende jaar is de Alle om Slachte Kuier de ideale wandeltocht om fit te blijven in aanloop naar 2018”, vertelt de organisatie. “Een Kleintje Slachte, als het ware.”

Wandelen langs gedichten

In 2016 vatte Doarpsbelang het plan op om met een unieke wandeltocht het Dichterspaad dat twee jaar geleden werd geopend weer even in de schijnwerpers te zetten. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 10 of 21 kilometer. Beide routes nemen de wandelaars mee langs verschillende dichterspanelen, waar werk van diverse dichters te lezen is. “De Alle om Slachte Kuier is daarmee meer dan een wandeltocht. Het is een culturele gedichtenkuier.”

Opgave voor deelname

Start en finish zijn bij het nieuwe MFC De Gearrin, waar de wandelaars aan het eind van de tocht een warm onthaal krijgen. Deelnemers dienen zich van tevoren op te geven via wandeltochtoudega@gmail.com. Opgave kan tot en met 31 mei 2017. Deelnamekosten: €3,- per persoon. Basisschoolkinderen mogen gratis meedoen. Starttijd 21 kilometer: tussen 10.00 en 11.00 uur. Starttijd 10 kilometer: tussen 11.00 en 12.00 uur.