Open werkplaats Jan Ketelaar

DRACHTEN - Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand is de werkplaats van potzenmaker Jan Ketelaar geopend voor publiek. De eerstvolgende open werkplaats is op 25 februari is van 13.00 tot 17.00 uur aan de Tussendiepen 6 in Drachten.

Deze keer is Ketelaar zelf niet aanwezig, in plaats daarvan wordt men ontvangen door leden van Keramiek Unyk. Ook de ateliers van Jannes Kleiker en Joop Sipma zijn te bezichtigen.

Ketelaar werkt aan de metershoge installatie ‘Wachten op hoog water’. Het wordt gemaakt voor Leeuwarden 2018 en zal op de dijk bij Holwerd worden geplaatst, als onderdeel van ‘Expeditie Sense of Place’ en ‘Holwerd aan Zee’. De crowdfundingsactie die in december voor het beeld gehouden werd is succesvol afgesloten.