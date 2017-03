Noorse Black Metal-ensemble Gorgoroth bij Iduna

DRACHTEN - In samenwerking met Metalfestival Into the Grave presenteert Poppodium Iduna het Noorse black metal-ensemble Gorgoroth op vrijdag 10 maart. Onder de noemer van ‘Blood Stains Europe (1992-2017)’ viert Gorgoroth zijn vijfentwintigjarig bestaan met een jubileumtournee.

Naast Gorgoroth staat Melechesh op de line-up, de van oorsprong Israëlische band die Midden-Oosterse folk met metal combineert tot hun eigen black metal.



Terecht mag Gorgoroth één van de vaandeldragers van de Noorse black metal genoemd worden. Al 25 jaar maakt de band podia in binnen- en buitenland onveilig en staan ze garant voor die typische Noorse sound: een gifzwart geluid met een ijzige uitstraling.



Melechesh combineert op unieke wijze Midden-Oosterse folk met black- en thrash metal. De band is etnisch Armeens/Assyrisch en was oorspronkelijk gehuisvest in Jeruzalem, maar na beschuldigingen van “duistere activiteiten” door de lokale autoriteiten en het gebrek aan kansen daar, woont de band inmiddels verspreid over Europa.



De deuren gaan open om 19.00 uur. Het concert begint om 19.30 uur. Ticketprijs: € 17,00 (voorverkoop) / € 20,00 (aan de deur) - www.iduna.nl.