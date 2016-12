Nieuwjaarswandeltocht van wandelsportvereniging WiK nabij Eastermar

OPEINDE - Zaterdag 7 januari organiseert wandelsportvereniging Willen is Kunnen uit Drahcten een Nieuwjaarswandeltocht. De Nieuwjaarswandeltocht is een nieuwe naam voor de Snertwandeltocht die al jarenlang een traditie is. Men behoeft zich niet op te geven.

Inschrijving en start vinden plaats in Paviljoen De Leyen, Bildreed 3 in Rottevalle. De starttijden zijn: 28 kilometer van 09.00 tot 09.30 uur; 22 kilometer van 09.00 tot 10.00 uur; 18 kilometer van 10.00 tot 11.00 uur; 12 kilometer van 10.00 tot 13.00 uur; 8 kilometer van 10.00 tot 13.00 uur.

De routes gaan over verharde paden, schelpenpaden, bospaden en zandwegen door onder andere het coulisselandschap rond Eastermar.

De wandelaars voor de routes van 8 en 12 kilometer gaan naar Eastermar en hebben daar een rust.

De 18, 22 en 28 kilometer-wandelaars gaan over het Laarzenpad en via Rottevalle naar Opeinde. Daar hebben ze na ruim 7 kilometer een rust bij het Golden Wokpaleis. Daarna vervolgen ze hun route over het schelpenpad om De Leyen naar Eastermar en hebben daar na bijna 14 kilometer hun tweede rust bij Herbergh De Parel.

De routes zijn geheel van pijlen voorzien en bovendien krijgt iedereen een duidelijke routebeschrijving mee.

Basisschoolkinderen krijgen na het volbrengen van de tocht als herinnering gratis een medaille uitgereikt. De andere wandelaars kunnen deze voor 2,00 euro kopen.

Voor meer informatie: 0512-518661/06-24879605 of 0512-522926; tochten@wsv-wik.nl;

www.wsv-wik.nl