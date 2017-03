Nieuwe voorzitter WOS Gobabis

DRACHTEN - Op donderdag 30 maart, na afloop van de vertoning van de documentaire 'Alles sal reg kom', neemt Jan Rozema afscheid als voorzitter van de WOS (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland). Na de afgelopen vijf jaar voorzitter te zijn geweest draagt hij per 1 april de voorzittershamer over aan Anita Merkus.

Door de ervaringen die zij heeft opgedaan in de periode dat zij in Zuid-Afrika woonde heeft zij de cultuur en ook de taal leren kennen. De cultuur in Namibië komt aardig overeen met die van Zuid-Afrika.

Ook heeft zij destijds in Stellenbosch in samenwerking met de gemeente daar een werk-leer traject opgezet voor vrouwen uit de townships. In het hotel waar zij General Manager was heeft zij de vrouwen een kans gegeven om hun positie te verbeteren. Door intensieve begeleiding tijdens het traject heeft zij een aantal van hun aan goede vaste banen in de hospitality industrie kunnen helpen. Ze heeft ook anderen verder op weg kunnen helpen met hun ambitie in een andere richting.

Met het nieuwe Women Empowerment Project van de WOS hoopt zij ook hier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan vrouwen die daar in de townships wonen. Om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en zo hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.