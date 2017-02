Muziekfestival

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op 11 februari wordt in de PKN-kerk aan de Smidswei in Drachtstercompagnie een muziekfestival gehouden van zeven muziekverenigingen (brassbands, fanfares en een harmonie) uit de gemeente Smallingerland.

Er is voor elk wat wils. De start is om 19.00 uur. De toegang van het muziekfestival is gratis.