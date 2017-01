Musical Watskeburt van De Jeugd van Tegenwoordig

DRACHTEN - De jongens van De Jeugd van Tegenwoordig hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert: hits, prijzen, succes en roem. Eén ding miste nog: “We hadden nog geen musical,” zegt Vjèze Fur. Die is er nu en heet Watskeburt?!, naar de eerste hit van De Jeugd. De muscial is op 28 januari om 20.00 uur te zien in de Drachtster Lawei.

Het muzikale brein van De Jeugd van Tegenwoordig, Bas Bron, wordt ontvoerd door AuSchurk. Die was vroeger een komkommer en is na een zuurbad een augurk geworden. Hij wil wraak. Omdat AuSchurk de beste zanger van Nederland wil worden, dwingt hij Bas Bron om een megahit voor hem te schrijven. Dat lukt, maar loopt het ook goed af? Dat is het absurde, grappige, om niet te zeggen melige uitgangspunt van het verhaal van Watskeburt?! De Musical.

Er volgt een muzikale reis langs bestaande en verzonnen werelden – onder meer Spanje, de Noordpool en Seksslavië – met in de hoofdrol poppen die eruit zien als de vier leden van De Jeugd: Vjèze Fur, Willie Wartaal, Faberyayo en Bas Bron. “Het is een soort kruising tussen Lord of the Rings, De Jeugd van Tegenwoordig en Sesamstraat,” vindt regisseur Peter van de Witte. Voor volwassen welteverstaan, want de voorstelling zit – geheel in lijn met de stijl van De Jeugd – vol grof taalgebruik, seks, drugs en rock ’n roll.

Watskeburt?! De Musical is te zien in het theater tot en met 15 april 2017 en op 28 januari in De Lawei. Meer informatie: www.watskeburtdemusical.nl

Het hiphop sprookje is ook te zien op onderdag 19 januari, Theater Sneek en vrijdag 17 maart, Stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden.