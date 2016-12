Moeders van kinderen met autisme komen samen

DRACHTEN - Moeders en verzorgsters van kinderen met autisme kunnen elke maand van gedachten wisselen tijdens een regiobijeenkomst van Stichting Mama Vita. Op vrijdag 9 december is de volgende ontmoeting in Drachten.

Stichting Mama Vita is een landelijke steungroep voor en door moeders en verzorgsters van een kind met een diagnose in het autismespectrum. Het doel van de stichting is de moeders opleiden naar eigen regie en kracht door middel van onderling contact, trainingen, lezingen en workshops. Hierbij staan de eigen attitude en de persoonlijke ontwikkeling van de moeders voorop. Ambassadeur van de stichting is biopsycholoog Martine Delfos.

Eén keer in de maand wordt er van 9.30 tot 11.30 uur een regiobijeenkomst gehouden in Drachten in het gebouw van Stichting MEE, Moleneind Zuidzijde 95. Op vrijdag 9 december is er een workshop 'communicatie' van Tessa Fennema, logopediste en NLP-coach.

Kinderen met autisme lopen vaak tegen problemen aan op het gebied van de sociale interactie en communicatie. Hoe kun je daar als omgeving op inspelen? "Nieuwe moeders zijn van harte welkom", zegt Lizette Rosenboom van Mama Vita. Meer informatie verkrijgen en opgeven kan bij haar, via lizette@samenwijzer.com of www.stichtingmamavita.nl.