Modelspoorbanen kijken in Drachten

DRACHTEN - De Modelspoorvereniging Drachten, aan de Tussendiepen 6 in Drachten, houdt zondag 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur open dag.

Graag heet de Modelspoorvereniging Drachten bezoekers welkom in haar verenigingsruimte en nodigt jong en oud uit om kennis te maken met deze hobby. De toegang is gratis en de leden zijn aanwezig om u kennis te laten maken met de beleving van het rijden met modeltreinen.

De digitale techniek is algemeen ingevoerd in de modelspoorbouw, waarmee het nabootsen van het grootbedrijf steeds meer werkelijkheid is geworden. Denk aan het geluid van vertrekkende en remmende treinen of de geluidssfeer van een omroepfunctie op het station. Tijdens de open dag zijn meerdere nieuwe en in aanbouw zijnde modelbanen in bedrijf en wordt advies gegeven over het realiseren van je eigen modelspoorbaan. Tevens zijn er dvd-presentaties. Kijk ook op: www.modelspoorverenigingdrachten.nl