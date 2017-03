Luchtige biecht in Sunenz

DRACHTEN - Op woensdag 22 en donderdag 23 maart van 14.30 tot 17.00 uur is in Sûnenz een bijzondere act te beleven naar een idee van de Drachtster kleinkunstenaar Ebele.

In de centrale hal van Sûnenz zal er een oude biechtstoel verrijzen in het kader van de lopende tentoonstelling: 'Er is iets groots, iets wilds, en rustigs gaande'. Deze biechtstoel, omgedoopt tot 'Microtheater' biedt plaats aan één persoon publiek.

In de intimiteit van het 'Microtheater' kunt u luisteren naar liedjes die Ebele live voor u zal zingen. Kort en krachtig. Zo'n tien minuten per persoon. Laat u meeslepen in de liedjes over het leven, de liefde, nostalgie. Er is nog zoveel te herkennen in elkaar.

Deelname aan het 'Microtheater' is gratis en op beide dagen geopend van 14:30 - 17:00 uur.

Meer informatie is te vinden op de websites www.sunenz.nl en www.microtheater.eu