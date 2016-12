Lionsclub Drachten organiseert diner-concert voor Talant

DRACHTEN - De Lionsclub Drachten organiseert op vrijdagavond 16 december 2016 vanaf 18.30 uur het jaarlijkse diner-concert waarvan de opbrengst bestemd is voor bijzondere activiteiten van Talant.

Het Diner-Concert wordt gehouden in de sfeervolle doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt te Drachten. Tussen de gangen van het diner geserveerd door Henk Talsma en Ansje van Aalsum treden een jonge talentvolle pianiste van de Rein Ferwerda Academie op met daarnaast musicale bijdragen van Karl Veen en Meindert Bosklopper.



De kosten van het driegangen-diner plus koffie zijn 25,00 euro. Een extra sponsorbijdrage voor Talant is welkom aan het eind van het concert.



Graag reservering via van_bergen@online.nl met betaling van 25,00 euro per persoon op rekeningnummer NL08RABO 0135935032 ten name van Lionsclub Drachten, onder vermelding van concert en naam. Maximaal zeventig plaatsen.