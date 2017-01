Lezing Steven Pont

DRACHTEN - In het kader van de tentoonstelling: Wat bezielt je? is er een serie lezingen in het klooster. Op maandagavond 23 januari komt de psycholoog Steven Pont. Onderwerp is: 'Wie op zijn tenen loopt, loopt nooit lang'… Een prachtig item, dat op vele terreinen van toepassing is.

Steven Pont is voormalig onderwijzer, maar tegenwoordig verdient hij zijn brood als ontwikkelingspsycholoog, mediator, relatie- en gezinstherapeut en columnist/schrijver. Tijdens en na zijn studie werkte hij onder andere in New York met inner-city kinderen en later ook in Calcutta voor de toen nog in leven zijnde Moeder Teresa in één van haar ziekenhuizen. Later werkte hij met de straatkinderen van Calcutta’s belangrijkste treinstation: Howrah Station, waar hij voor de financiering eenmaal terug in Nederland een stichting oprichtte. Daarna werkte hij jarenlang in de (jeugd)hulpverlening (onder andere in Amsterdam Nieuw West, Den Haag en Hilversum), voordat hij in 2000 voor zichzelf begon.



Steven schrijft voor verschillende media (Trouw & NRC) over psychologie, met een vaste column in het Parool, J/M magazine en een maandelijkse bijdrage in het vakblad Kinderopvang. Ook heeft hij verschillende boeken voor volwassenen op zijn naam staan. In al zijn boeken probeert hij in begrijpelijke taal zijn lezers binnen te voeren in een bepaalde psychologische thematiek.

De lezing begint om 20.00 uur, de entree is 12,50 euro inclusief koffie/thee. Tickets zijn verkrijgbaar via www.karmelklooster.nl.