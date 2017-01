Lezing over pijnappelappelklier in Drachten

DRACHTEN - Je kunt je pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Hierover gaat een lezing van de bioloog Saskia Bosman in Drachten op vrijdagavond 27 januari. Op deze avond zullen ook twee meditatieve oefeningen gegeven worden.

Daarna volgen twee zaterdagworkshops voor verdere verdieping in dit wonder, dat de pijnappelkier is. De lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier communiceert via electrische signalen met de rest van ons zenuwstelsel en met onze zintuigen en geeft hormonen af aan ons bloed, die ons hele lichaam, waaronder het afweersysteem beïnvloeden en ons slaap-waakritme en bewustzijnsstaat regelen. De pijnappelklier is de middelaar tussen onze binnen- en buitenwereld en speelt een belangrijke rol in onze gezondheid.

De eerste workshop (4 februari, van 10.00 tot 17:00 uur) gaat over de rol van de pijnappelklier voor onze gezondheid en voor ons bewustzijn. De tweede workshop (11 februari, van 10.00 tot 17.00 uur) gaat over de pijnappelklier als waarnemingsorgaan voor onder andere licht en haar gevoeligheid voor invloeden vanuit de ruimte, zoals zonneactiviteit.

In beide workshops worden de inleidingen afgewisseld met ontspannende, meditatieve oefeningen ter ondersteuning van de pijnappelkier als orgaan voor persoonlijke ontwikkeling. Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker.

Nadere informatie over de lezing en de workshops: Antje Fokkema, studio Yoga met je Hart, Drachten (http://www.yogametjehart.nl), tel. 06-40224083 of Saskia Bosman, InspiRadiance, tel. 06-41105292 (http://inspiradiance.nl). Graag aanmelden via deze website.