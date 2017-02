Lezing over Doopsgezinden

DRACHTEN - Op vrijdag 10 februari is er in de bibliotheek Drachten een lezing door historicus Cor Trompetter. In zijn lezing schetst hij het ontstaan van de doopsgezinde beweging in Friesland, met als centrale figuur de ex-katholiek geestelijke Menno Simons.

Hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo’n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed? Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en stierven de martelaarsdood en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied.

Na afloop van de lezing is er voor belangstellenden nog gelegenheid een kijkje te nemen in de doopsgezinde kerk van Drachten waar nog kort iets verteld zal worden door de heer Regnerus en waar een hapje en een drankje klaarstaan. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is € 5,00. Leden van de bibliotheek krijgen een euro korting en betalen

€ 4,00.

Inschrijven kan via de website www.bibliotheekdrachten.nl of aan de balie van de bibliotheek. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen of bellen naar 0512-512680.