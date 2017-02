Leo Feijen in Karmelklooster

DRACHTEN - In het kader van de tentoonstelling ‘Wat bezielt je?’ houdt lezing van journalist, schrijver en tv-presentator Leo Fijen op maandag 20 februari om 20.00 uur een lezing in het Karmelklooster in Drachten.

Waar vinden we nog de stilte zoals die bestaat in abdijen? Wat kunnen we doen om los te komen van mails, mobiele telefoon en andere digitale impulsen? In ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten' gaat Leo Fijen op zoek naar de heilige ruimte in ons hart en neemt de lezer mee aan de hand van zijn kloosterervaringen. Hij bouwt een denkbeeldig huisje en wijst zo de weg naar de monnik in onszelf. En die weg begint in de stilte.

Leo Fijen is vooral bekend door zijn kloosterseries op televisie. Daarover schreef hij een aantal succesvolle boeken waarin monniken en vrouwelijke religieuzen aan het woord komen. Leo Fijen (1955) schreef een boek met dezelfde titel: Kon ik de stilte maar wat harder zetten.

Het klooster is geopend vanaf 19.00 uur. Entree: € 12,50 inclusief. lezing en koffie/thee. Tickets verkrijgbaar via www.karmelklooster.nl Karmelklooster Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162. Tel.: 0512-512103. www.karmelklooster.nl