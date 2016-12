Leerlingen openen eigen expositie op Singelland De Venen

DRACHTEN - Op dinsdag 29 november 2016 openden tweedejaars leerlingen van De Venen hun eigen tentoonstelling bij de 'Wall of Venen’. Het doel van de expositie is een succeservaring voor de leerlingen.

Aan het begin van het schooljaar kregen de leerlingen eerst les in het tekenen van het gezicht met alle zintuigen. Stap voor stap leerden zij hoe een portrettekening gemaakt wordt. Het tekenen van het oog was voor de meeste leerlingen het moeilijkst.



Nadat iedereen de techniek een beetje onder de knie had, kon het echte werk beginnen. De leerlingen maakten drie portretten van verschillende materialen: lijm, houtskool, krijt en klei.

Net als bij een echte expositie in het museum werden de portretten keurig tentoongesteld. De leerlingen richtten zelf de tentoonstelling in. Daarna was het de beurt aan de docenten om de werken te bewonderen. Vol trots presenteerden de tweedeklassers hun creatieve kunstwerken.