Leerlingen obs De Bolder bezoeken museum Dr8888

DRACHTEN - De leerlingen van groep 4 van obs De Bolder hebben op dinsdagmiddag 14 maart het museum Dr8888 bezocht. Dit in het kader van 100 jaar De Stijl in Drachten.

In het museum nam Hester Jenkins, hoofd educatie en projecten, de leerlingen in kleine groepjes mee. De leerlingen zagen onder andere De Stijl kunstwerken en de huiskamer van Thijs en Evert Rinsema. In het atelier maakten de leerlingen verschillende opdrachten.