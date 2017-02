Lapwing in café het Raadhuys

DRACHTEN - Vrijdag 24 februari geeft de Friese band Lapwing (Engels woord voor kievit ) een optreden in café het Raadhuys in Drachten. Het concert begint om 21.00 uur en de entree is gratis.

De muziek van Lapwing komt uit de tijd dat de popmuziek werd geboren, eind vijftiger jaren en begin van de roaring sixties. Het is rechttoe rechtaan blues en rock zonder overbodige effecten. De band speelt nummers uit de begintijd van de Rolling Stones , Animals en Kinks. Daarnaast speelt de band ook blues van het eerste uur, zoals Mustang Sally, I'm a Kingbee en nog meer lekker in het gehoor liggende bluesnummers.

De aanpak van de band is ook nogal eigenzinnig: ze geven geen concert van tweemaal een uur, maar spelen setjes van circa dertig minuten met drink- en praatpauzes van steeds dertig minuten. Lapwing bestaat uit de twee wâldpyken Geert van der Velde (zang, ex-Children of Jubal) en Eric Dam (drummer, ook ex-Children of Jubal) en Matthijs de Jong (gitaar) en Cees Tournier (basgitaar). Meer info is te vinden op de website www.lapwing.fr