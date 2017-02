6 maart in Karmelklooster Drachten

Kurtzahn geeft lezing over 'een politieke moord' en 'mystieke aanrakingen'

DRACHTEN - In het kader van de tentoonstelling ‘Wat bezielt je?’ wordt op de maandagavonden een serie lezingen gegeven. Op 6 maart is de laatste lezing door Stephan Kurtzahn over ‘Dag Hammarskjöld’.

Dag Hammarskjöld is een man van de wereld. Hij staat als één van de hoofdrolspelers midden in het woelige politieke leven van de naoorlogse jaren. In 1953 wordt hij benoemd tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als zodanig slaagt hij erin elf Amerikaanse piloten uit China vrij te krijgen, krijgt hij te maken met de Suez-crisis en de Russische inval in Hongarije en met de crisis in de Arabische wereld. Op een van zijn vredesmissies in Congo stort zijn vliegtuig neer. Naar nu blijkt, is dat een politiek gemanipuleerde moordaanslag op hem. Alle inzittenden komen om.



Na zijn dood in 1961 treft men in zijn appartement in New York een soort geestelijk dagboek aan. Tot op dit moment wist niemand van dit bestaan. Hierin wordt zichtbaar dat hij zich als religieus mens heeft ontwikkeld op een intensief en diep verinnerlijkt niveau. Naar zijn eigen zeggen hebben deze mystieke aanrakingen hem tot de krachtige persoonlijkheid gemaakt die anderen in hem zagen.



Merkstenen

Pas in 1963 verschijnt van zijn hand 'Merkstenen' (Zweedse titel: Vägmärken), een bundel mystieke, zeer persoonlijke dagboekfragmenten, een soort testament, aforismen en haiku's waar hij vanaf zijn jeugd tot zijn dood aan heeft gewerkt.

Cursussen over innerlijke omvormingsprocessen

Stephan Kurtzahn studeerde theologie in Göttingen, Tübingen, Heidelberg en Amsterdam.

Hij is predikant in de protestantse gemeente Leiderdorp en geeft als gastdocent van de abdij van Egmond cursussen over innerlijke omvormingsprocessen, management en spiritualiteit, innerlijke kracht en 'op weg naar intens geluk'.



Datum: maandag 6 maart 2017, 20.00 uur. Het klooster is geopend vanaf 19.00 uur.

Entree: € 12,50 incl. lezing & koffie/thee. Tickets verkrijgbaar via www.karmelklooster.nl

Karmelklooster Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162, 0512-512103; www.karmelklooster.nl