Kulinêre kuiertocht Aldegea

OUDEGA - De gezamenlijke horeca in Oudega, te weten De Smidterij, De Skippersseal, de Hûskeamer en Hotel Ie Sicht hebben de handen in een geslagen en samen een culinaire wandeltocht opgezet.

Deze circa 8,5 kilometer lange tocht kan zaterdag 4 februari gelopen worden. De start is tussen 16.30 en 17.30 uur vanuit de Skippersseal in Oudega en de route gaat via de openbare weg, maar ook via niet geplaveide paden, zoals bospaadjes en een polderdyk. Dus goede schoenen zijn noodzakelijk en voor wie een veiligheidsvestje heeft is dat ook handig om mee te nemen.

Tijdens deze tocht krijgen de gasten op ludieke locaties een driegangendiner voorgeschoteld en een tussentijdse versnapering. Bij de finish wordt nog een afzakkertje geschonken. Tevens is gezorgd voor enige muzikale opvulling om de sfeer te verhogen. De prijs voor deze culinaire en muzikale tocht is € 21,50 per persoon en voor de kinderen € 8,50 p.p. Graag contant betalen bij aanvang. Bij het hoofdgerecht is het mogelijk om nog een consumptie te kopen.

Aanmelden voor deze tocht is nodig. Dit kan tot en met 28 januar via de mail: kulinerekuiertochtaldegea@gmail.com of telefonisch via: 0651603439.

(eventuele dieet of allergie wensen graag doorgeven)