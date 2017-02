Kleinschalige State voor mensen met geheugenproblemen

DRACHTEN - De Friese Staten opent op 3 maart haar nieuwe locatie Lanen State in Drachten. Het is de vierde kleinschalige woonzorglocatie van de Staten voor mensen met geheugenproblemen. Eerder opende Friese Staten vergelijkbare woonlocaties in Sneek, Stiens en Wolvega. Individuele aandacht, betrokkenheid, veiligheid en betaalbaarheid, zijn belangrijke kenmerken van zorg en wonen in de Staten.

De Friese Staten zijn onderdeel van Zorgkompas, een organisatie voor onder meer thuiszorg en huishoudelijke hulp. Lanen State is bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen. Dat kan onder meer gaan om Alzheimer, Korsakov, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of jong dementie. Bewoners huren een eigen studio met zit/slaapkamer en aparte badkamer. De 24-uurszorg wordt vergoed uit een persoonsgebonden budget. De scheiding van wonen en zorg maakt de zorg in Lanen State bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Rustpunt midden in samenleving

Lanen State is ruim opgezet. Het is overzichtelijk met veel ramen en dus veel licht, wat prettiger is voor mensen met geheugenproblemen. Het biedt veel rust en ruimte, maar ligt tegelijk op loopafstand van een winkelcentrum en de kinderboerderij en daarmee ook midden in de samenleving. Volgens Liesbeth Dijkstra, hoofd van de Staten, is alles erop gericht het leven zo normaal mogelijk te laten zijn. Een kok, die tegelijkertijd activiteitenbegeleider is, kookt iedere dag vers. “Als bewoners kunnen en willen, dan helpen ze mee bij het koken, tafeldekken en afwassen. Het is hier eigenlijk een gezin van twintig mensen.’’

Wethouder Jos van der Horst van Smallingerland verricht op 3 maart de officiële opening van Lanen State. Op 4 maart is er een open dag van 10.00 tot 16.00 uur en op 6 maart nemen de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe State aan De Lanen 2 in de wijk Maartenswouden in Drachten.