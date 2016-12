Klankhealing en lunch

DRACHTEN - Elke tweede zondag van de maand is er een klankhealingconcert in de Trijesprong aan De Ee 70 in Drachten.Op 8 januari is er ook een nieuwjaarslunch bij.

Vanaf 10.45 uur kunnen deelnemers de ruimte in om rustig hun yogamatje neer te leggen en om 11.00 begint het concert. Na afloop kan er in stilte worden nagenoten of ervaringen worden gedeeld onder het genot van een gratis kopje kruidenthee.



Deze keer is er om 12.30 uur nog een nieuwjaarslunch waar iedereen wat te eten en te drinken voor mee mag nemen. Deze wordt afgesloten met het maken van een eigen zielscollage, waar iedereen zijn wensen voor het nieuwe jaar in beeld kan brengen. Het is ook mogelijk om alleen het concert of alleen de lunch te bezoeken.

Een klankhealingconcert kan er voor zorgen dat mensen in een diepe rust en ontspanning komen. Klanken en trillingen brengen verzachting voor lichaam, geest en ziel. Voor meer informatie en/of opgeven kunt u contact opnemen via info@healingearth.nl of 0512-549 641.