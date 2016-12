Kings of Rock’N’Roll in De Lawei

DRACHTEN - De theatershow ‘Kings of Rock'N'Roll’ van Erwin Nyhoff & Band, staat tijdens het theaterweekend op zondag 22 januari in De Lawei te Drachten.

Rock ’n’ Roll is niet zo simpel als het lijkt… Erwin Nyhoff, één van de vaandeldragers van de Nederlandse rock, gaat in Kings Of Rock ‘N’ Roll op zoek naar de waarheid van het genre en al zijn excentrieke vertolkers. Waarom schoot Elvis Presley zijn televisies kapot, trouwde Jerry Lee Lewis zijn 13-jarige nichtje, belande Chuck Berry in de gevangenis en werd Little Richard predikant?

Erwin Nyhoff kan het weten! Zelf is hij bekend van The Voice of Holland en stond hij op Pinkpop met zijn band The Prodigal Sons. Met de voorstellingen In the Footprints of Springsteen en Woodstock The Story maakt hij de laatste jaren furore in het theater.

Eén van de hoogtepunten in zijn carrière is zijn samenwerking met de originele begeleiders van Elvis Presley, drummer DJ Fontana en gitarist Scotty Moore.

De estafettestok werd overgedragen, het heilige vuur doorgegeven. Vele, veelal geheim gebleven verhalen over het leven on the road met de grote helden uit de Rock ’n’ Roll deelden ze met hem. Van Scotty Moore heeft Erwin een gesigneerde gitaar waarop hij in de show het geluid zal laten horen zoals Elvis dat gewild zou hebben…

Gewapend met die gitaar, een unieke stem en een ijzersterke performance brengt Erwin Nyhoff samen met zijn band een eerbetoon aan de belangrijkste pioniers van de popmuziek.

Oftewel The Kings of Rock’N’Roll.