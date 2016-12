Kerstdiner voor ieder die niet graag alleen is

DRACHTEN - Op 24 december organiseren Leger des Heils (Bij Bosshardt), Stichting Hart van Hoop in samenwerking met Inloophuis ‘t Centrum een speciaal kerstdiner voor iedereen die met kerst niet graag alleen wil zijn.

Met het organiseren van dit speciale kerstdiner krijgt iedereen gelegenheid te genieten van een lekker hapje en drankje én om andere mensen te ontmoeten. Want niemand is graag alleen en zeker niet tijdens de kerstdagen. De avond zal worden opgevuld met verschillende activiteiten waarbij er natuurlijk ook voldoende gelegenheid is om nader met elkaar kennis te maken.

Toegang is voor eenieder die zich niet eenzaam wil voelen tijdens de kerstdagen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon.

Het Kerstdiner is zaterdag 24 december vanaf 16.30 tot 19:00 uur, in wijkcentrum De Kouwe aan de Vogelweide 5 in Drachten.