Kerstdiensten Bethelgemeente ontroeren

DRACHTEN - "Ontroerend, indrukwekkend en uniek" zijn reacties van diverse bezoekers tijdens een van de zes kerstdiensten die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

"In de deze diensten, waar tussen de zes- en zevenduizend mensen Kerst met elkaar hebben beleefd, is menig bezoeker geraakt door de muziek en het Woord", aldus de organisatie. "Het was een Kerst waarbij veel mensen zich hebben ingezet om met hun gaven en talenten de Kerst voor andere bijzonder te maken. Bethel maakt zich nu klaar voor de laatste dienst van dit jaar. Deze Oudejaarsdienst, waar Jacob Folkerts zal voorgaan, start om 19:00 uur." Kijk voor meer info of het terugkijken van diensten op www.bethel.nl.