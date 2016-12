Kerstconcert van CMV Crescendo Drachten en In His Name

DRACHTEN - Zondag 18 december is het jaarlijkse kerstconcert van CMV Crescendo Drachten. Na de succesvolle editie van vorig jaar zal ook in het 100-jarig jubileumjaar van Crescendo het B-orkest dit concert verzorgen samen met Gospelkoor In His Name uit Drachten.

Het B-orkest staat onder leiding van Gatze Verbeek. Gospelkoor In His Name treedt op onder leiding van Joeke Hoekstra.

Crescendo en In His Name hebben elk een eigen programma, maar zullen ook samen een aantal nummers laten horen. Het belooft een schitterende avond te worden met een mooi verhaal en prachtige muzikale kerstklanken. Het concert begint om 19.30 uur in de Oase in Drachten. De kaarten kosten €5,00 voor volwassenen en €3,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Donateurs hebben gratis toegang.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Hobby & Creatief Jacobi , Houtlaan 7 in Drachten of op zondag 18 december aan de zaal.