Kerstconcert brassband De Lofklank met Mannenkoor Westerlauwers

URETERP - Vrijdag 16 december zal brassband De Lofklank een kerstconcert met samenzang verzorgen. Het Christelijk mannenkoor Westerlauwers zal meewerken aan het concert.

Traditionele kerstmelodiën en liederen zullen zorgen voor een sfeervolle avond, vol verwachting naar het kerstfeest. Het publiek wordt uitgenodigd om een aantal liederen mee te zingen. De brassband en het mannenkoor zullen ook een aantal nummers gezamenlijk ten gehore brengen. Daarvoor staat onder andere het bekende 'Cantilene' van Karl Jenkins op het programma.

Het Christelijk mannenkoor Westerlauwers staat onder leiding van Jan Hibma. De leden zijn afkomstig uit de regio van Buitenpost. Sinds 1977 treedt het regelmatig op, vooral in Noord-Nederland.

Brassband De Lofklank staat voor het tweede seizoen onder leiding van de jonge dirigent Gerk Huisma. Op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen van 22 oktober wist De Lofklank de derde plaats te bemachtigen in de tweede divisie. De jury beloonde de uitvoering met 92 punten. Een prestatie waar ze trots op zijn.

Het kerstconcert vindt plaats in kerkgebouw 'De Levensbron' aan de Feart 85 in Ureterp. De aanvang is 20.00 uur. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via 06-46474503 of info@delofklank.nl en kosten € 7,50. Kaarten aan de zaal zijn €10,00. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.