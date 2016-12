Kerst Sing-In Regenboogkoor in Menorah

DRACHTEN - Op zondag 18 december om 16.00 uur houdt het Regenboogkoor onder leiding van Jaco Mulder de jaarlijkse Kerst Sing-in in de Menorah. Vanwege de enorme toeloop elk jaar is het optreden ditmaal niet in De Arke maar in de Menorah, Dwarswijk 350 te Drachten.

Medewerking wordt verleend door muziekkorps Looft den Heer Boornbergum onder leiding van Piet Visser. Naast hun eigen repertoire zullen zij ook de samenzang begeleiden. Muzikale begeleiding van het koor is in handen van Anne Kroeze. Er is een mooi programma opgesteld dat voor jong en oud de moeite waard is.

Na de sfeervolle bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting en staat er een warm drankje met wat lekkers voor u klaar. Toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.