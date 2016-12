Kerstartikelen maken in De Naturij

Kerst-fun-kids bij kinderboerderij De Naturij

DRACHTEN - Tijdens de kerstvakantie heerst er in de kinderboerderij De Naturij in Drachten een gezellige kerststemming. Er wordt een kerstmiddag georganiseerd.

De kerstboom is dan opgetuigd en natuurlijk ontbreekt de Kerstman niet. Op zaterdag 17 en zondag 18 december kunnen kinderen onder begeleiding van 10.00 tot 17.00 uur komen knutselen. Zij kunnen dan een kerststukje, kerstkaart, kerstplacemats of kerstbal maken. En voor elke deelnemer staat een warme chocomel klaar en oliebol. Entree € 2,50. Reserveren is niet nodig.