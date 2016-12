‘Kerst for kids’ bij Winkelcentrum Noorderpoort in Drachten

DRACHTEN - Op vrijdag 16 december tussen 15.00 en 20.00 uur en zaterdag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur is het één groot feest voor jong en oud op Winkelcentrum Noorderpoort in Drachten. De eerste editie van ‘Kerst for kids’ vindt plaats in het voormalige Shoeby pand op het Winkelcentrum.

Het pand is sfeervol aangekleed en er klinkt gezellige kerstmuziek. Er zijn springkussens aanwezig waar kinderen zich naar hartenlust kunnen vermaken. Leuke kerstfiguren maken de mooiste ballonnen en delen deze uit aan alle kinderen. Er wordt op zaterdag gratis geschminkt en geknutseld. Er is een kraam met lekkere hapjes en drankjes. Op het binnen terras kunnen jong en oud genieten van dit lekkers. Papa en mama kunnen zich vermaken aan de kraampjes van de Winkeliers, waar voor scherpe prijzen leuke spulletjes verkocht worden. Loop gelijk even langs alle andere winkels op het winkelcentrum voor de laatste kerst inkopen en boodschappen.



Wist je dat er ook een Wensboom op het parkeerterrein staat? Voor vijftig cent mag je jouw persoonlijke kerstwens inleveren. Alle wensen worden in de boom gehangen. De twee mooiste wensen gaan in vervulling, dit wordt mogelijk gemaakt door het bestuur van de Winkeliersvereniging. Ook steun je hiermee maar liefst twee goede doelen. Stichting de Wensboom en de Imena Foundation. Stichting de Wensboom draagt kinderen uit minder bedeelde gezinnen in Nederland een warm hart toe. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen (16 jaar of jonger) met kerst of sinterklaas ook een cadeautje kunnen ontvangen. De Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater en medische voorzieningen in Afrika. Zo draag jij er aan bij dat kinderen die het niet makkelijk hebben ook eens kunnen genieten.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 december, 15.00 tot 20.00 en 10.00 tot 16.00 uur bij Winkelcentrum Noorderpoort, Drachten. In het voormalige Shoeby pand. Parkeren en toegang tot Kerst for kids is gratis.