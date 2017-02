Jazz ’n Taste voor kunstproject kinderen

DRACHTEN - Op initiatief van Ladies’ Circle De Friese Wouden (LC21) wordt op zondagmiddag 26 maart de eerste editie van Jazz ’n Taste Drachten gehouden. Inmiddels is al bijna de helft van het aantal beschikbare kaarten verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel.

“Het programma was eind vorig jaar nog niet eens bekend, maar toch liep de kaartverkoop direct al goed”, zegt Carolien van Dijk, vice-voorzitter van LC21 enthousiast. “De line-up is inmiddels rond, dus we verwachten de komende weken snel de resterende kaarten te kunnen verkopen.”

Jazz ’n Taste Drachten is een heerlijke combinatie van live jazzmuziek en culinaire verrassingen. De entreekaarten kos-ten € 25,- en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horeca-gelegenheden Vintage, De Zaak, ’t Smelnehûs, Binnen en De Lawei. Op het programma staat onder andere muziek van jazzcombo What About Berb, de Big Mill Band, DJ Timmid en saxofonist Stanley Medema. Van Dijk: “Maak een wandeling door het centrum van Drachten en geniet in vijf verschillende restaurants en grand cafés van bijzondere live jazzmuziek. In combinatie met overheerlijke hapjes om je vingers bij af te likken.”

Onder het motto ‘Vriendschap en Service’ zet LC21 zich in voor ondersteuning van goede doelen en samenleving. De opbrengst van het muzikale evenement gaat daarom dit jaar naar het ‘Kleurenlab Museum Dr8888’, een vakoverstijgend project om kinderen bij kunst en cultuur in het algemeen en De Stijl in Drachten in het bijzonder te betrekken. “Momenteel vindt de eerste grote tentoonstelling in het kader van 100 jaar de Stijl plaats in Museum Dr8888. Fantastisch dat wij hier met de eerste editie van Jazz ’n Taste op in kunnen haken. Samen sta je sterk.”

Kijk voor alle informatie over dit unieke, muzikale evenement op de website www.jazzntastedrachten.nl.