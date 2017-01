Jacob Bijlsma vertelt over ‘It Houtwiel’

BEETSTERZWAAG – Oud-boswachter Jacob Bijlsma zal maandag 30 januari dia’s, film(s), vogelgeluiden en een bijbehorend verhaal presenteren bij vogelwacht Drachten ‘It Súd en omkriten’ in De Buorskip in Beetsterzwaag, Vlaslaan 26.

Bijlsma neemt de bezoekers mee door 'zijn' natuur (onder andere It Houwiel bij Broeksterwâld), waar hij nog altijd – als vrijwilliger – een oogje in het zeil houdt.

Thema: ‘Onze inheemse vogels in hun vertrouwde omgeving’. Zie ook: www.vogelwachtdrachten.nl, want belangstellenden zijn welkom.