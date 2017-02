Hiphoplegende ONYX en Popa Chubby in Iduna

DRACHTEN - Rapgroep ONYX, één van de grondleggers van 'hardcore' rap, komt op 10 februari voor een exclusieve show naar Poppodium Iduna in Drachten. Op 11 februari treedt de bluesrocker Popa Chubby op.

De Amerikaanse formatie ONYX, bestaande uit Sticky Fingaz & Fredro Starr, is goed voor vele ondergrondse klassiekers en staat al jaren bekend om hun energieke en indrukwekkende liveshows.

Opgericht in 1990 te New York, maakte de groep ONYX in de jaren negentig faam met krachtige meesterwerken zoals de albums “Bacdafucup”, “All We Got Iz Us” & ‘Shut ‘ em Down’. Tracks waarop het onmogelijk is om stil te zitten als ‘Slam’, ‘Throw Ya Gunz’ en ‘Last Dayz’ zijn een groot succes bij de hardcore hiphopliefhebber. Het brengt ze zelfs naar de bovenste regionen van de charts. Bovendien zorgt de unieke rauwe sound van ONYX ervoor dat artiesten zoals Big Pun, DMX, Method Man en Raekwon graag met ze samenwerken.

Na een geslaagde samenwerking met het Duitse producerscollectief Snowgoons dat in 2014 het album ‘Wakedafucup’ opleverde brengt ONYX later dit jaar in samenwerking met het Nederlandse rapcollectief Dope D.O.D. het nieuwe album ‘Shotgunz in Hell’ uit.

Turntablist en DJ Devastate (sonic dimention/Bakeliet Soundsystem) zal de avond hosten; oldskool hiphopheads en lokale helden The Arbees zullen de avond aftrappen De zaal is open om 20.00 uur en het begint om 20.30 uur.

Popa Chubby

De imposante New Yorkse bluesrocker Popa Chubby draait al ruim vijfentwintig jaar mee in het livecircuit en komt op zaterdag 11 februari naar Iduna voor een avondvullende show. Popa Chubby borduurt inventief voort op het werk van helden als Jimi Hendrix, Eric Clapton en Willie Dixon en past zeker thuis in het rijtje huidige bluesmeesters als Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd en Johnny Lang.

De Amerikaan heeft al een waslijst aan fantastische releases op zijn naam staan. Maar op het podium voelt deze bluesbeul zich pas echt als een vis in het water. De zaal is open om 20.00 uur en de aanvang is 20.30 uur.