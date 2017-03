Hilarische sprookjesmusical voor volwassenen Into The Woods

Sterrencast in De Lawei met Paul Groot, Lone van Roosendaal, René van Kooten, Brigitte Heitzer en Guido Spek

DRACHTEN - Sprookjes zijn nooit meer hetzelfde na het zien van Stephen Sondheim’s Into The Woods. PIT Producties haalt met veel trots deze Broadway-klassieker terug naar Nederland. Het script is volledig opnieuw vertaald door Jeremy Baker en de voorstelling is geregisseerd door Gijs de Lange.

Het sprookjesbos wordt bij deze productie gevuld met een topcast bestaande uit Paul Groot, Elise Schaap, René van Kooten, Esther Maas, Lone van Roosendaal, Guido Spek, Jeremy Baker, Wart Kamps, Brigitte Heitzer, Laus Steenbeeke, Roosmarijn van Bohemen, Esther Floor en Mirjam de Rooij.

Into The Woods is op woensdag 12 april te zien in Schouwburg De Lawei in Drachten.

Om hun felbegeerde kind te krijgen, worden een onnozele bakker en zijn kordate vrouw met een onmogelijke opdracht het bos in gestuurd. Daar blijken ze de onwaarschijnlijke spil te vormen in de beroemde sprookjes van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sjaak en de bonenstaak. Maar wat is de prijs voor het Lang en Gelukkig waar iedereen op hoopt? En zijn heksen, wolven en reuzen wel de grootste bedreiging voor je geluk? Deze sprookjesmusical-voor-volwassenen geeft je een geheel nieuwe kijk op de bekende sprookjes en zet je tegelijk flink aan het denken over het begrip ‘Lang en gelukkig’.

Vijftienkoppig live-orkest

Uniek is dat producente Esther Maas van PIT Producties bij deze productie gekozen heeft voor een 15-koppig live-orkest o.l.v. Jeroen Sleyfer. Waar collega-producenten het orkest vaak wegbezuinigen, is een live-orkest voor Esther Maast juist een voorwaarde om deze theatervoorstelling te maken.

Praktische informatie

Into The Woods is op woensdag 12 april te zien in Schouwburg De Lawei in Drachten. Voor kaartverkoop gaat u naar: www.delawei.nl. Voor meer informatie over de voorstelling en de volledige speellijst: www.intothewoods.nu