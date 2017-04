Gratis concert Frysk Jeugd Orkest in De Lawei

DRACHTEN - Het Frysk Jeugd Orkest komt zaterdag 22 april naar De Lawei in Drachten met de Cool Classic Concert Tour. Het Orkest organiseert in de middag een meespeeldag voor kinderen en geeft ‘s avonds een gratis concert.

In de periode 2015 tot en met 2018 organiseert het Frysk Jeugd Orkest de Cool Classic Concert Tour, een tour door Fryslân met muziekdocenten langs basisscholen en zes meespeeldagen. Kinderen die minimaal een jaar een symfonisch instrument of blokfluit spelen kunnen tijdens de meespeeldagen met het Frysk Jeugd Orkest repeteren. ’s Avonds geven ze gezamenlijk een concert. Voorafgaand aan het concert is er een muziekmarkt waar kinderen muziekinstrumenten kunnen uitproberen en is er gelegenheid om kennis te maken met de muziekdocenten uit de regio.

Het Frysk Jeugd Orkest bestaat uit een groep jonge enthousiaste amateurmuzikanten. Het orkest heeft een symfonische bezetting van zeventig leden.

Naast Heerenveen, Harlingen, Dokkum en Drachten bezoekt het Frysk Jeugd Orkest met de Cool Classic Concert Tour in de komende jaren nog Sneek en Leeuwarden. Enthousiast geworden kinderen kunnen zich via de website (www.fryskjeugdorkest.nl/coolclassic) van het Orkest zich aanmelden, deelname is gratis.