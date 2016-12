Gospeloptreden

DRACHTEN - Gospelgroep The Rising Hope uit Burgum treedt zondag 8 januari 2017 op in de Menorah-kerk in Drachten. Het is een mix van veel samenzang en eigen nummers, onder leiding van ds. Boschma. Het thema is 'Prijs de Heer'. Aanvang: 19.00 uur.