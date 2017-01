Gospelkoor Repete in dorpskerk Rottevalle

ROTTEVALLE - Het in 2013 opgerichte gospelkoor Repete uit Groningen treedt woensdag 2 februari op in de sfeervolle Doarpstsjerke van Rottevalle.

Dirigent Peter van Dijk-Veldkamp wil met zijn koor nadrukkelijk niet alleen de lijnen van de vertrouwde popsongs zingen. Hij zoekt de grenzen op en durft die te verleggen. Repete brengt een gevarieerd repertoire en zingt niet alleen (black) gospel, maar ook (indie)rock en (new)folk. En dat dan ook nog eens op een hoog niveau. De muziek wordt zowel a capella als met band uitgevoerd.

Met het optreden in Rottevalle start Repete een toernee langs oude kerkjes in plaatsen waarvan de namen beginnen met de beginletters van Repete. Het concert in de Doarpstsjerke aan de Buorren 18 begint om 20.00 uur; de toegangsprijs is € 7,50 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen.