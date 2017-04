Gezamenlijk concert Overdagkoren



DRACHTEN/DOKKUM - Op vrijdag 21 april geven de drie Overdagkoren van Sûnenz om 19.30 uur een gezamenlijk concert. Het concert vindt bij mooi weer plaats in de binnentuin van Neibertilla/ Sûnenz aan de Burgemeester Wuiteweg 140 in Drachten.

De drie koren tellen gezamenlijk ongeveer 125 koorleden en zullen zowel afzonderlijk als gezamenlijk optreden tijdens dit concert. Op het repertoire staan canons, meerstemmige Nederlandstalige en buitenlandse volksliedjes, popsongs en operettemelodieën. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

Het concert begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De ingang van de binnentuin van Neibertilla/Sûnenz is aan de Eikensingel. Bij onverhoopt slecht weer wordt het concert verplaatst naar de Zuiderkerk, Burgemeester Wuiteweg 71 in Drachten. Houd hiervoor de website van Sûnenz in de gaten.

In januari 2016 werd er een start gemaakt met een Overdagkoor in Sûnenz Drachten. Dit bleek al snel een succes te zijn. De deelnemers komen uit Drachten en Dokkum en uit de wijde omgeving van deze plaatsten. De opzet van de koren en het samen zingen past binnen de visie van Sûnenz waarbij gezondheid, vitaliteit, verbinding en ontmoeting belangrijke uitgangspunten vormen. Door te zingen blijf je vitaal, ontmoet je medezangers en vorm je een groep met elkaar. Daarbij staat het plezier in samen zingen voorop. Ook komen er regelmatig bewoners luisteren tijdens de repetities van de koren.