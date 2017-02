Gevarieerde programmering in voorjaarsvakantie bij FabLab Bibliotheek Drachten

DRACHTEN - Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er vrije inloop in het FabLab. Een vrijwilliger geeft voorlichting over het FabLab; wat is het, wat kan ik er maken, welke machines mag ik gebruiken, wat moet ik allemaal weten om in het FabLab aan de slag te mogen en hij/zij demonstreert de werking van de apparaten. Vaak zijn er ook creaties van anderen te bewonderen. Leeftijd van 8 tot 88 jaar. In de voorjaarsvakantie zijn er extra activiteiten. Zo is er op dinsdagmiddag 21 februari een workshop ‘mok bedrukken’ voor kinderen.

In de workshop maken de kinderen eerst het ontwerp dat ze op de mok willen zetten. Dit kan een tekst zijn of een logo of een foto. Of alle drie. Daarna leren ze het bestand gereed te maken voor de sublimatieprinter. Vervolgens wordt de print met behulp van de speciale hittepers op een mok gedrukt. Leeftijd vanaf 8 jaar. De workshop is inclusief mok. Inschrijven bij de klantenservice of via de website van de bibliotheek. https://drachten.beleefhetindebieb.nl/activiteiten/detail/855/

Workshop stickers maken voor kinderen en volwassenen

De vinylsnijder en -plotter zijn zeer gebruiksvriendelijke apparaten en eenvoudig te leren. Met deze apparaten kan men zelf stickers ontwerpen en maken, denk aan een raamsticker, sierfolie voor op glazen deuren, bewegwijzering, een sierrand op een saaie lampenkap en letterlijk duizenden andere mogelijkheden. In deze workshop maakt men zijn eigen ontwerp, leert om te gaan met de vinylsnijder en –plotter en leert men de sticker te ‘pellen’. Leeftijd: van 8 tot 88 jaar. Materiaalkosten zijn bij de prijs inbegrepen. De workshop voor kinderen is op woensdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur.

De workshop voor volwassenen wordt gegeven op dinsdagochtend 21 februari van 10.00 tot 12.00 uur of donderdagavond 23 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Inschrijven bij de klantenservice of via de website van de bibliotheek https://drachten.beleefhetindebieb.nl/activiteiten/detail/830/

https://drachten.beleefhetindebieb.nl/activiteiten/detail/859/

Workshop Leren sublimeren?

In de workshop gaat men aan de slag met de sublimatieprinter en de hittepers. Sublimatie is een proces dat gebruik maakt van hittegevoelige inkten die een verbinding kunnen maken met een speciaal hiervoor gecoat oppervlak van polyester of acrylraat. Hierdoor zijn gesublimeerde prints water- en UV-bestendig. Een gekozen tekening of foto wordt in de computer ingeladen en na eventuele aanpassingen afgedrukt met de sublimatieprinter op speciaal hiervoor gecoat papier. Vervolgens wordt de afdruk op het te sublimeren product gelegd en met behulp van een hittepers overgebracht. Wie zelf iets wil bedrukken kan het meenemen, dan wordt in de bieb beoordeeld of het geschikt is voor sublimatie. Men kan ook gebruik maken van de aanwezige materialen.

In de kinderworkshop (23 februari van 14.00 tot 16.00 uur) wordt ook gewerkt met de sublimatieprinter. Dan wordt de print op een T-shirt gedrukt. De kinderen dienen zelf een katoenen T-shirt mee te brengen. Het mag ook een ander kledingstuk van katoen zijn.

Leeftijd: geschikt voor kinderen en volwassenen De workshop wordt gegeven op dinsdagochtend 28 februari van 10.00 tot 12.30 uur. Inschrijven bij de klantenservice of via de website van de bibliotheek https://drachten.beleefhetindebieb.nl/activiteiten/detail/835/



Opgeven voor de activiteiten van het Fablab is mogelijk tot één dag van te voren.