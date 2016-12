Frysk Jeugd Orkest Akademy geeft concert in Burgum

BURGUM - Het Frysk Jeugd Orkest komt zaterdag 17 december naar De Ikker in Burgum met het Akademy Concert. Het Orkest geeft een gratis familieconcert samen met de Strijkersklas en Blazersklas uit de Frysk Jeugd Orkest Akademy.

Het Frysk Jeugd Orkest heeft als doel jonge musici, met een symfonisch instrument, een podium te bieden in een orkest en plezier te beleven aan samen muziek maken. Sinds 2012 is het Frysk Jeugd Orkest uitgebreid met de Frysk Jeugd Orkest Akademy. Naast het Frysk Jeugd Orkest bestaat de Akademy uit de Vioolklas, Celloklas, Strijkersklas en Blazersklas. De jonge musici vanaf 8 jaar komen op zaterdagochtend naar Leeuwarden om samen met andere kinderen in een groep te spelen. Er wordt repertoire gespeeld wat ze leuk vinden en waarin bovendien plezier en prestatie hand in hand gaan.

Op zaterdagavond 17 december geven de Strijkersklas en de Blazersklas van de Akademy een optreden. De afgelopen vier maanden is er door de leden van de Strijkers- en Blazersklas hard gewerkt aan hun nieuwe repertoire. Zij presenteren daarom met trots hun programma, waarbij dit voor nieuwe leden hun eerste optreden wordt.

Ook het Frysk Jeugd Orkest zelf treedt op onder leiding van dirigent Theo Brouwer. Het is op deze avond goed te merken wat de kinderen bereiken als ze vanaf 8 of 9 jaar lid worden van één van de ensembles van de Akademy en vervolgens doorgroeien naar en in het Frysk Jeugd Orkest.

De Akademy organiseert in de provincie verschillende meespeeldagen, de Cool Classic Concert Tour. Speel je een symfonisch instrument of blokfluit en zou je ook wel een dag willen meedoen? Dat kan, je kunt je opgeven via de website. De Cool Classic Concert Tour komt op zaterdag 22 april naar de Lawei in Drachten en is gratis.

Het Akademy Concert is op zaterdag 17 december vrij toegankelijk voor iedereen en begint om 19.00 uur. Meer informatie over de Frysk Jeugd Orkest Akademy is te vinden op de website www.fryskjeugdorkest.nl.