Frjemd Folk in Skippersseal

OUDEGA – De folkgroep Frjemd Folk bestaat in 2017 tien jaar. In deze jaren is ook de traditie ontstaan van een voorjaarsoptreden in de Skippersseal in Oudega. Deze keer op zaterdagavond 11 februari.

De groep bestaat uit twaalf zangers en drie muzikanten die viool, gitaar, plukbas en concertina bespelen en brengt Keltische en Ierse muziek ten gehore, waarbij de nadruk ligt op de zang. Er is zo langzamerhand een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd dat nog steeds wordt uitgebreid. Te horen zijn traditionals uit Ierland en Schotland met zo nu een dan een zijsprongetje. Het blijft echter allemaal folkmuziek.

Frjemd Folk heeft in 2014 opgetreden in Dublin en afgelopen zomer werden de steden Westport en Clifden aan de westkust van Ierland bezocht waar een aantal succesvolle optredens werd verzorgd, in pubs en op straat. Onlangs heeft de groep haar eerste CD ‘The Cliffs’ gepresenteerd. Op deze cd staan zeventien nummers die een mooie doorsnee vormen van het repertoire, van mooie luisterliedjes tot krachtige strijdliederen. Deze cd is tijdens het optreden te koop.

Zaterdagavond 11 februari kunt u deze groep zien en beluisteren in de Skippersseal in Oudega, Op ‘e Wal 4. Hilly Harms, Banjohanna en Nanne en Ankie, die allen al eens eerder met Frjemd Folk optraden, zullen ook meewerken. Het optreden begint om 20.00 uur. De entree is vrij.

Het tienjarig bestaan van de groep zal worden gevierd op 17 juni met een groot folkfestival in Kollumerzaag. Meer informatie daarover en over de groep is te vinden op www.frjemdfolk.nl en op Facebook: www.facebook.com/FrjemdFolk .