Friesche Vlaanderen fietstocht

DRACHTEN - Zaterdag 1 april organiseert de Fietstoerclub Smallingerland voor de twintigste keer de fietstoertocht 'De Friesche Vlaanderentocht'.

Ook dit jaar wordt het oosten van Fryslân voor één dag omgetoverd tot een stukje Vlaanderen. Dat betekent fietsen over romantische weggetjes tussen rustieke dorpjes in een afwisselend landschap. Zijn het in Vlaanderen kasseien en heuvels, in Friesch Vlaanderen viaducten en klinkers, waarbij velen zijn voorzien van Vlaamse benamingen: zoals de 'Oude Kwaremont', 'Paddestraat', maar ook de 'Koppenberg' en de 'Bosberg.

De routes zijn dit jaar aangepast, mede na opmerkingen van afgelopen jaar. Er zijn drie tochten uitgezet van 40, 75 en 110 kilometer.

De start is vanuit het clubhuis van Impala aan de Sportlaan in Drachten.

Starttijden zijn: 110 kilometer, van 8:00 tot 10:00 uur, 75 kilometer van 8.30 tot 11.00 uur en 40 kilometer van 8.30 uur tot 11.00 uur. De eindcontrole sluit om 16.00 uur.