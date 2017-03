Filosofe Miriam van Reijnen over gemoedsrust

DRACHTEN - April is de Maand van de Filosofie. Jaarlijks wordt in deze maand door filosofen aandacht besteed aan een landelijk thema. Het thema van dit jaar is Rust. In Drachten komt de bekende filosofe Miriam van Reijen spreken over gemoedsrust. Zij doet dat in een gezamenlijke bijeenkomst van de bibliotheek en het Filosofisch Café Drachten.