Expositie 'Wereldkinderen' bij Tjeerdsma Sfeerhaarden

Anneke Hoekstra - de Vries, fotograaf te Joure, exposeert van 1 april tot en met 30 juni bij Tjeerdsma Sfeerhaarden te Boornbergum. Het thema is ‘Wereldkinderen’.

Anneke heeft van haar hobby haar beroep kunnen maken. Ze heeft door de jaren heen ontdekt, dat het portretteren van mensen, haar grote passie is. Anneke maakt graag een praatje met de mensen, ook al kent ze hun taal niet. Met vriendelijkheid, een glimlach en met gebaren komt ze een heel eind. Ze vindt het ontzettend leuk om op deze manier contact met de bevolking te zoeken en vervolgens te vragen of ze een foto van hen mag maken. Dat is eigenlijk nooit een probleem. Het is helemaal leuk als de mensen op de display van haar camera zien, hoe het plaatje eruit ziet.

Kinderen boeien Anneke in bijzondere mate. Ze zijn speels, guitig, eerlijk, oprecht en spontaan. Op haar vele reizen heeft Anneke inmiddels heel wat mensen en ook kinderen mogen fotograferen. Kinderen uit rijke landen, die een keur aan speelgoed hebben. Kinderen uit arme delen van de wereld, waar de kinderen zich moeten vermaken met een leeg conservenblikje, een stokje, steentjes, water en zand.